النفط يرتفع مع تعطل عمليات الحفر الأمريكية

وكالات(صدى):

ارتفعت أسعار النفط الإثنين 10 سبتمبر 2018 مع تعطل عمليات الحفر الأمريكية الباحثة عن إنتاج جديد، وتوقع السوق تقلص الإمدادات فور بدء سريان عقوبات واشنطن على صادرات الخام الإيراني في نوفمبر تشرين الثاني.

وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي في العقود الآجلة 67.23 دولار للبرميل مرتفعاً 48 سنتا أو 0.7% عن سعر آخر تسوية.

وصعد خام القياس العالمي مزيج برنت 64 سنتاً، بما يعادل 0.8%، في العقود الآجلة ليصل إلى 77.46 دولار للبرميل.

وقالت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة يوم الجمعة إن شركات الطاقة الأمريكية خفضت عدد الحفارات بواقع 2 الأسبوع الماضي إلى 860 حفارة.