عرض على زوجته ” تبادل الزوجات ” مع صديقه فطالبته بالخلع
أقدمت سيدة مصرية على رفع دعوى خلع ضد زوجها البالغ من العمر 40 عامًا؛ وذلك بعد عرضه لها بأن يتم تبادل الزوجات مع صديقه.
وبالتطرق للتفاصيل، أوضحت الزوجة أنها قامت برفع الدعوى بعد أن لاحظت تواجد زوجها لفترات متقاربة مع أحد أصدقائه، وغيابه عن المنزل لعدة أيام، وعندما سألته قال لها أن صديقة كان مريضًا وملازم الفراش، وكان يجلس بجانبه.
وأشارت الزوجة إلى أن الأمر لم يقتصر على ذلك، بل أنها بدأت ترى زوجها مع زوجة صديقه في أوضاع مريبة، بالإضافة لمحاولة صديق زوجها أن يتقرب منها كما يفعل زوجها؛ لكنها كانت تقابل كل ذلك بالرفض.
وقالت السيدة: ” تفاجأت بزوجي يعرض علي استبدال للأزواج بينه وبين صديقه وأن يقوم بتطليقي ويتزوجني صديقه، وصديقه يطلق زوجته ويتزوجها هو ” ، لتغادر الزوجة المنزل بعد ذلك وتطالب بالخلع.
بنتن لحرب[ عدد التعليقات: 255 ] نشر منذ 1 ساعة
إستغفر الله العظيم
,ااالسحاب،[ عدد التعليقات: 4368 ] نشر منذ 1 ساعة
للاسف الشديد اخذنا من اليهود والنصارى عاداتهم القبيحه والسيئه وطبقناها في مجتمعاتنا وعلى انفسنا-واشياءنا الكبيره والصغيره نشتريها منهم بفلوسنا-بمعنى لاكسبنا دنيا ولا دين طبعا لمثل هذا ومن هم على شاكلته -الله يحفظنا بحفظه-
بنت النور🌹[ عدد التعليقات: 3929 ] نشر منذ 1 ساعة
غسيل أموال
ابن البلد[ عدد التعليقات: 691 ] نشر منذ 60 دقيقة
أعوذ بالله من غضب الله اي دين يقبل هذا القانون المصري لو يطبق شرع الله كان حلو قضايا كثيرة وخفت الجرائم
معلمة[ عدد التعليقات: 685 ] نشر منذ 51 دقيقة
وحده أعرفها شخصياً
زوجها عرض عليها هذا الشيء
وخلعته وردت له المهر عديم المرجلة
بعض أسباب الطلاق دياثة الزوج نسأل الله السلامة
وترا كثير يسكتن تخاف أهلها يذبحون الزوج ف تفضل الإنفصال وتذكر أسباب غير مطقية
عاد مجتمعها يلومها ومايدي إنها ساكتة عن شيء أعظم
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 31040 ] نشر منذ 35 دقيقة
غبيه ذلحين بتدفع له وهو ما يسوي حذيان. اكرم الله المعلقين
لو شغلت عقلها كان احسن. كان وافقت لين يطلق ويختم صك الطلاق والثاني يطلق وتفلت في وجهه
هذولا ما يستاهلون حتى كلمه انسان
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 16971 ] نشر منذ 15 دقيقة
وش ذا 😣!!!!