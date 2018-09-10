عرض على زوجته ” تبادل الزوجات ” مع صديقه فطالبته بالخلع

القاهرة(صدى):

أقدمت سيدة مصرية على رفع دعوى خلع ضد زوجها البالغ من العمر 40 عامًا؛ وذلك بعد عرضه لها بأن يتم تبادل الزوجات مع صديقه.

وبالتطرق للتفاصيل، أوضحت الزوجة أنها قامت برفع الدعوى بعد أن لاحظت تواجد زوجها لفترات متقاربة مع أحد أصدقائه، وغيابه عن المنزل لعدة أيام، وعندما سألته قال لها أن صديقة كان مريضًا وملازم الفراش، وكان يجلس بجانبه.

وأشارت الزوجة إلى أن الأمر لم يقتصر على ذلك، بل أنها بدأت ترى زوجها مع زوجة صديقه في أوضاع مريبة، بالإضافة لمحاولة صديق زوجها أن يتقرب منها كما يفعل زوجها؛ لكنها كانت تقابل كل ذلك بالرفض.

وقالت السيدة: ” تفاجأت بزوجي يعرض علي استبدال للأزواج بينه وبين صديقه وأن يقوم بتطليقي ويتزوجني صديقه، وصديقه يطلق زوجته ويتزوجها هو ” ، لتغادر الزوجة المنزل بعد ذلك وتطالب بالخلع.