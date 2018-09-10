” العمل ” تباشر إعلان وظائف لغير السعوديين بمدرسة

حمود العنزي(صدى):

وقفت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ميدانيًا على المدرسة الأهلية غربي الرياض التي أعلنت عن رغبتها في التعاقد مع معلمين غير سعوديين في تخصصات عدة.

وأوضحت الوزارة أنه تم ضبط عدد من مخالفات المهن المقصورة على السعوديين داخل المدرسة، بعد تفقد فرق التفتيش لملفات العاملين بالمدرسة.

وأَضافت أنه تم ضبط ورصد مخالفات متعلقة بالسلامة والصحة المهنية، لافته إلى أنه تم إدراج المنشأة تحت الملاحظة في الزيارات التتبعية حتى التأكد من التزامها بالأنظمة واشتراطات الصحة والسلامة المهنية.

كما دعت الوزارة المواطنين إلى الإبلاغ عن المخالفات عبر تطبيق معاً للرصد ومركز الاتصال الموحد 19911، مؤكده عدم تهاونها في تطبيق الأنظمة وقرارات التوطين في سوق العمل.

وكانت مدرسة أهلية في الرياض، أعلنت عن رغبتها في التعاقد مع معلمين غير سعوديين في تخصصات عدة، على حسابها على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر “، وسط انتقادات حادة من المواطنين لتجاوزها الأنظمة التي تفرض التوطين.

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