القوات الأمنية المصرية تقتل 11 مسلحا في العريش

القاهرة(صدى):

لقي 11 مسلحاً مصرعهم في تبادل لإطلاق النار مع قوات الشرطة المصرية بالعريش في سيناء.

وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم إن معلومات قد وردت إلى قطاع الأمن الوطني المصري تفيد باتخاذ ” مجموعة من العناصر الإرهابية ” لمحطة وقود مهجورة بمنطقة جسر الوادي دائرة قسم شرطة أول العريش وكراً لهم استعداداً لتنفيذ عمليات إرهابية ضد القوات.

وباستهداف تلك العناصر فوجئت قوات الأمن بإطلاق الأعيرة النارية من قبلهم وتم التعامل معهم مما أسفر عن مقتل 11 عنصراً من بينهم اثنان من ” أخطر العناصر القيادية الإرهابية ” .

وعثر بحوزتهم على ” 5 بنادق آلية وكميات كبيرة من الطلقات وبندقية خرطوش ،إضافة إلى عبوتين ناسفتين ، فيما اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية كافة حيال الواقعة.