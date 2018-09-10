5 أصناف من الأطعمة يحتاجها أفراد أسرتك يوميا

أماني الغامدي(صدى):

تحتاج أجسامنا إلى مجموعة من الفيتامينات والمعادن، حتى يمكنها أن تؤدي مختلف أنشطتها بكفاءة، والذي توفره لنا ما نتناوله من أطعمة صحية.

وتؤكد دكتورة هدى مدحت أخصائية التغذية العلاجية ، أن هناك مجموعة من الأطعمة، لا بد أن تقدمها لأبنائها يوميا، حتى يتمتعوا بصحة جيدة، ولتقوية جهاز المناعة، ولحمياتهم من مختلف الأمراض، وهو ما تستعرضه في السطور التالية.

اللحوم

تحتوي اللحوم بأصنافها، سواء الحمراء أو البيضاء على كميات عالية من أوميجا 3 وأوميجا 6.

كذلك تحتوي على حمض اللينوليك، والذي يمكن أن يقلل من كتلة الدهون في الجسم، والمزيد من فيتامين A، فيتامين E، ومضادات الأكسدة الخلوية الجلوتاثيون.

الأسماك

وهي بديل اللحوم الحمراء أو البيضاء، لأنها غنية بالبروتينات عالية الجودة، ومختلف المواد الغذائية الأساسية وأوميجا 3 الأحماض الدهنية، وهي جيدة للدماغ، والوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية.

والأوميجا 3 أيضا مفيدة لعلاج الاكتئاب، وهذا يعني أن تناول الأسماك من مرة إلى مرتين في الأسبوع سيجعلك تستفيد من كل ما تحتويه من مواد مغذية.

البيض

من أفضل الأطعمة على هذا الكوكب، وصفار البيض هو الجزء الأكثر فائدة.

أكل البيض يغير الكولسترول من صغير، LDL كثيفة (سيئة) إلى LDL كبير (جيد)، ويزيد من الكوليسترول الجيد (جيد) الكولسترول ويوفر المواد المضادة للأكسدة مثل اللوتين والزياكسانثين، وهي مهمة بالنسبة للصحة العين.

البيض يمنحك الشعور بالشبع لفترات طويلة، إلى جانب أن سعراته الحرارية منخفضة.

الخضراوات

مثل السبانخ، والبروكلي، والقرنبيط والجزر وغيرها.

فالخضراوات غنية بالألياف ومضادات الأكسدة والعديد من العناصر الغذائية المهمة لجسم الإنسان ، والعديد من الدراسات الصحية تؤكد أن تناول الخضراوات يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بالسرطان والسكري وأمراض القلب.

الفاكهة

تحتوي على نسبة عالية من الألياف ومضادات الأكسدة، وفيتامين ج ، ولكن لا تأكل أكثر من ثمرة في اليوم الواحد إذا كنت في حاجة لإنقاص الوزن.