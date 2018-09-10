الشورى يطالب وزارة الإسكان التعجل بتسليم الأسر الضمانية الوحدات السكنية

حمود العنزي(صدى):

طالب مجلس الشورى وزارة الإسكان بتسليم الأسرة الضمانية الوحدات السكنية المخصصة لها، وإيضاح خارطة وجدول زمني يوضح برنامج تسليم الوحدات من المشروعات المنجزة.

ودعا ” الشورى ” خلال جلسته التاسعة والأربعين برئاسة نائب رئيس المجلس، وزارة الإسكان لتكرس للأسر غير القادرة نسبة محددة من المساكن؛ وذلك ضمن المخططات السكنية المعتمدة لمشاريعها؛ لضمان تنوع النسيج الاجتماعي.

كما ناشد وزارة الإسكان بدراسة تحديد السقف الأعلى من الدخل لعبء الإيجار على الأسر الضمانية ومن في حكمها، بحيث يوجه الدعم بما يتناسب مع هذا التحديد، بالإضافة لضرورة تكثيف جهودها الإعلامية المبنية على الشفافية ووضوح المعلومة للمستفيدين من خدمات الوزارة .