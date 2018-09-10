طفل يغتصب امرأة ثمانينية ويقتلها

واشنطن(صدى):

شهدت ولاية ماريلاند الأمريكية، واقعة اغتصاب وقتل امرأة عجوز تبلغ من العمر 83 عامًا، من قِبل طفل يبلغ من العمر 14 عامًا، والذي من المقرر محاكمته خلال الأيام المقبلة.

وذكر المتحدث باسم الشرطة بالولاية، أن القوانين في ولاية ” ماريلاند ” تسمح بمحاكمة الطفل ويدعى ” تيرون هارفين ” ، وذلك على الرغم من أن عمره لا يتجاوز 14 عامًا، بعد أن تم اتهامه بالاعتداء جنسيًا على العجوز ” دوروثي ماي نيل ” .

وقام الطفل بالاعتداء على المرأة الثمانينية بالضرب المبرح قبل اغتصابها، لتلفظ أنفاسها الأخيرة على الفور، ليتم بعد ذلك إسعافها إلى المستشفى، حيث حاول الأطباء إنقاذها ولكن دون جدوى.

ومن جانبه، عبر المتحدث باسم الشرطة عن دهشته من قيام طفل صغير بارتكاب هذه الجريمة البشعة، قائلًا: ” كنا نعتقد أن شابًا قويًا هو من أقدم على ارتكاب هذه الفعلة الشنعاء، لم يدر بخلدنا أن فتى صغير هو المجرم ” .

جدير بالذكر، أنه من المقرر محاكمة الطفل المجرم ” تيرون هارفين ” ، من خلال جلسة استماع أولية سيتم عقدها في يوم 19 سبتمبر، للنظر في التهم الموجهة له.