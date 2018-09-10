59 وظيفة شاغرة بمستشفى قوى الأمن

فاطمة المالكي(صدى):

كشف مستشفى قوى الأمن بمكة المكرمة توفر وظائف طبية وإدارية شاغرة للرجال وللنساء، لحملة الدبلوم والبكالوريوس والماجستير والزمالة السعودية أو الأمريكية أو ما يعادلها، مؤكدة على أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

وأوضح المستشفى أن المسميات الوظيفية المتاحة هي: طبيب استشاري طوارئ، وطبيب استشاري أشعة تداخلية، وطبيب استشاري نساء وولادة، وطبيب استشاري جراحة عامة، طبيب استشاري قلب الأطفال، وطبيب استشاري جراحة مسالك بولية.

وأضاف: طبيب استشاري جراحة عيون، وطبيب استشاري طب أسرة، وطبيب استشاري أعصاب أطفال، وطبيب استشاري أمراض معدية، وطبيب نائب طب الأسرة، طبيب نائب أمراض النساء والولادة، وطبيب نائب أشعة، وطبيب نائب طب وجراحة العيون.

وتابع: طبيب نائب أمراض معدية، وطبيب مقيم جراحة عامة، وطبيب مقيم جراحة العظام، وطبيب مقيم نساء وولادة، وطبيب عام، أخصائية علاج طبيعي، وأخصائي تخطيط المخ والأعصاب، وفني تخطيط المخ والأعصاب، أخصائية أشعة (أشعة القلب)، أخصائي تمريض (تخطيط القلب)، أخصائي أشعة (تصوير موجات فوق صوتية).

واستطرد: فني أشعة (تصوير موجات فوق صوتية)، أخصائي أشعة، أخصائي علاج تنفسي، أخصائية مساعد طبيب أسنان، مدير إدارة الخدمات الصيدلانية، صيدلي أول، صيدلي، فني صيدلة، أخصائي مختبرات طبية، مساعد مدير إدارة شئون التمريض، مشرف تمريض، رئيس تمريض، رئيس تمريض العمليات، أخصائي تمريض.

وقال مستشفى قوى الأمن أنه يحتاج إلى: أخصائي تمريض (جبائر)، فني تمريض (جبائر)، فني عمليات، أخصائي تعقيم، فني تعقيم، أخصائية قابلة، وقابلة، أخصائي وبائيات (مكافحة عدوى)، منسق غرف عمليات جراحية، منسق طبي، فني معلومات صحية، فني ترميز طبي، مشرف مستودع (أدوية)، أمين مستودع (أدوية)، مساعد إداري، مخطط مواد طبي، مشرف سكن، مدير قسم الشبكات والتشغيل، أخصائي أمن المعلومات، مبرمج.

وأشار إلى أن التقديم يبدأ اليوم الاثنين، بتاريخ 2018/09/10م وينتهي يوم الأحد بتاريخ 2018/09/23م، من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني وتعبئة البيانات وإرفاق السيرة الذاتية وشهادة التصنيف المهني للوظائف الطبية (وسيتم استبعاد أي طلب غير مكتمل أو غير مطابق للشروط)، وذلك عبر الرابط الإلكتروني التالي:هنا