مواطن يقدم شكوى لـ ” تعليم جدة ” ..ويؤكد: المكيف شرط للقبول في المدرسة

نايف السالم(صدى):

قدم مواطن شكوى رسمية إلى مدير تعليم محافظة جدة، بعدما فوجيء بشرط غريب من مسؤول إداري بأحد المجمعات التعليمية الحكومية لقبول نقل ابنه للمدرسة الابتدائية.

وأكد المواطن أن المسؤول الإداري طالبه بإحضار ” مكيفين ” جديدين للمدرسة، لأن مكيفات المدرسة قديمة وذلك من باب التعاون والأجر، لافتًا إلى أن الكثير من أولياء الأمور أحضروا مكيفات بالفعل.

وأضاف أنه قال للمسؤول أنه سيحضر مكيفًا واحدًا لعدم استطاعته على تحمل نفقة مكيفين، ليكون رده الآخر صادمًا بالنسبة للمواطن، قائلًا ” ما يخالف.. لا أشوفك يوم الأحد إلا بابنك والمكيف معك “.

كما أشار المواطن انه قام بالفعل بإحضار مكيف ولكن مستعمل من منزله وسلم لعامل المدرسة، ولكن المسؤول اتصل عليه وطالبه بأخذ المكيف، قائلًا ” لا تفشلنا مع قائد المدرسة بالمكيف المستعمل الذي أحضرته لا يقبل إلا مكيف جديد “.

ووثق عير مقاطع فيديو إحضاره المكيف للمدرسة، لافتًا إلى أنه عندما تيقن ان قبول ابنه سيظل موقف بسبب المكيف قام بتقديم شكوى للحد من استغلال أولياء الأمور والطلاب.

ومن جانبه، أوضح المتحدث الرسمي لـ ” تعليم جدة ” حمود الصقيران، أنه تم تلقي شكوى المواطن وإحالتها للمتابعة الإدارية للتحقق منها والتحقيق فيها.