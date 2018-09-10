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وظائف شاغرة بشركة ” نسما ” في الخبر

وظائف شاغرة بشركة ” نسما ” في الخبر
فاطمة المالكي(صدى):

توفر شركة ” نسما ” 4 وظائف شاغرة لحملة الدبلوم فما فوق، للعمل بالشركات التابعة لها بمدينة الخبر: ” شركة نما للشحن، وشركة نسما للمقاولات المحدودة ” ، وذلك وفقًا للمسميات الوظيفية والشروط التالية:

– مسّاح كميات ” 3 وظائف ” : درجة الدبلوم في المسح الكمي المعتمد من قبل معهد مساح معتمد.
– مدير العمليات الإقليمية: درجة البكالوريوس في تخصص مناسب.

وأوضحت الشركة، أن التقديم متاح الآن من قِبل الراغبين في العمل بتلك الوظائف المعُلنة، وذلك عبر الدخول على الرابط التالي:هنا

 


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