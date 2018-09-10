سلوكيات يقوم بها ” المنتحر ” قبل إنهاء حياته

متابعة ـ أميرة خالد(صدى):

أوضحت دراسة حديثة أن الأشخاص الذين يقدمون على الانتحار، يصدرون سلوكًا وإشارات منبهة قبل الإقدام على الانتحار؛ لذا وفي هذا السياق سنستعرض أبرز هذه المؤشرات التي يمكن أن نلاحظها لنتفادى فواجع الانتحار.

وعن هذه المؤشرات، كشفت الدراسة أن 37% من حالات الانتحار، التي تمت دراستها؛ ناجمة عن الشعور بالذنب أو الضعف، بالإضافة لمعاناة 36% من المنتحرين من اضطرابات في النوم قبل الإقدام على الانتحار.

كما وجدت الدراسة أن 28% ممن وضعوا حدا لحياتهم، كانوا يتحدثون كثيرًا عن الانتحار أو الموت بصورة عامة قبل أن يقدموا على خيارهم الأخير.

حيث أبانت الدراسة أن ثلث من غادروا الحياة من جراء الانتحار، سبق لهم أن حاولوا القيام بالأمر في وقت سابق، إلا أنهم أُنقذوا ولذلك عادوا لفكرة الموت في وقت لاحق.