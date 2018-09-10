أمجاد العمري تروي تجربة مشاركتها في تصنيع أول سيارة ” فورميلا ” بالمملكة

نايف السالم(صدى):

روت الفتاة السعودية أمجاد العمري، قصة مشاركتها الفعالة في صناعة أول نوع من السيارات يعمل بالطاقة الشمسية في المملكة، بالرغم من صعوبة ذلك لفتاة في عمرها.

واستلهمت الفتاة أفكارًا مختلفة لدخول هذا المجال من تجاربها السابقة، واستطاعت أن تطوع قدراتها التي اكتسبتها، والعقبات التي اصطدمت بها خلال مسيرتها العلمية، لتحقيق نجاح فريد من نوعه وغير مسبوق للمرأة السعودية، بعد أن تمكنت من الفوز بالمركز الأول في سباق ” الكارتينج ” النسائي للسيارات.

وبدأت ” العمري ” حديثها قائلة: ” أحلامي كبيرة وطموحاتي واسعة، والحقيقة أنني رغم كل شيء كنت عاقدة العزم على أن أكون أكثر صلابة مهما جابهتني معوقات، تعلمت الكثير من تجربتي الأولى بالمشاركة في صناعة أول سيارة فورميلا ستيودنت سعودية عام 2017 ” .

وتابعت الفتاة: ” تواجدت ضمن فريق من طلبة الهندسة في جامعة الفيصل، وكأي بداية واجهتنا صعوبات، وقعنا في الكثير من الأخطاء التقنية، لكننا لم نيأس وواصلنا، حتى أصبحنا أول فريق سعودي يشارك في هذه المسابقة ” .

وكشفت ” العمري ” عن تفاصيل مشروعها الجديد، قائلة: ” أعمل على مشروع صناعة سيارة تعمل بالطاقة الشمسية يدعى (Alfaisal Boeing solar car)، برعاية شركة ” بوينق ” بالتعاون مع جامعة الفيصل، ويشاركني فيه العديد من طلاب الهندسة من جميع أقسام الهندسة الميكانيكية والكهربائية والبرمجيات الصناعية والهندسة المعمارية، وكل شخص في الفريق أضاف لمساته الخاصة على السيارة التي نأمل ننتهي منها خلال الأسابيع القادمة، حتى نتمكن من المشاركة في مسابقات تحدي الطاقة الشمسية خارج المملكة ونشرف وطننا ” .

وأضاف ” العمري ” : ” لا أرى صعوبة في هذا المجال في الوقت الحالي، الظروف متاحة والفرص مواتية، ومتى ما تواجد الشغف والعزيمة سيكون العمل فيه ممتعا ” ، مؤكدة أن المرأة السعودية حين تتاح لها الفرصة في هندسة الطيران مثلًا، سنشاهدها تشارك في صنع الطائرات.