” الخارجية ” تعلن عن وظائف شاغرة بإحدى المنظمات العالمية

فاطمة المالكي(صدى):

طرحت وزارة الخارجية، وظيفتين شاغرتين لدى المنظمة العالمية للملكية الفكرية، عبر موقعها الإلكتروني.

وأوضحت الوزارة أن ذلك تنفيذا للتوجيهات الكريمة وحرصاً من الوزارة على إتاحة الفرصة للمواطنين للعمل لدى هيئات الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية والدولية.

وأضافت أن الوظائف المتاحة تحت مسمى:

1- مدير (Director).

2- مساعد مسؤول دعم البرنامج (Associate Program Support Officer).

كما أشارت الوزارة إلى أهمية تزويدها بنسخة من التقديم على البريد الإلكتروني الخاص بالمكتب التنفيذي بوكالة الوزارة للشؤون الدولية المتعددة التالي: [email protected]، لافته إلى أن التقديم من خلال الرابط التاليهنا