لاعب كرة قدم يفارق الحياة خلال مباراة ودية

طلال الغامدي(صدى):

فقد لاعب كرة القدم المغربي مصطفى حساني، حياته خلال مباراة ودية لفريقه قدماء بني مسكين أمام النهضة السطاتية وقدماء رجاء بني ملال، أمس الأحد على الملعب الملحق بمدينة سطات المغربية.

وسقط اللاعب المسكيني مصطفى حساني مغمى عليه، فيما من المحتمل أن سكتة قلبية هي التي عجلت بوفاته على الفور، التي تركت صدمة كبيرة بين زملائه والحضور نظرًا لما كان يعرف عنه من حسن أخلاق ومعاملة.

ومن جانبها، أعربت الأندية المغربية على رأسها قدماء رجاء بني ملال، عن أخلص تعازيها لعائلة اللاعب وللنادي السطاتي.