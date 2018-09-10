شقيقة دنيا بطمة تكذب محمد الترك بشأن مرضه

أماني الغامدي(صدى):

أثارت ايمان بطمة شقيقة الفنانة المغربية دنيا بطمة ، حالة من الجدل بين المتابعين ، عقب كتابتها منشور عبر أحد حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي ، حيث ربطه البعض ان هذا المنشور تعليق صادم منها على إعلان زوج شقيقتها المنتج محمد الترك والد الفنانة حلا الترك مرضه بالسرطان .

حيث كتبت ايمان بطمة ” مرضى ولا موضة.. حتى أنا مريضة قرساتني شنيولة دعيو معايا ” ما اعتبره المتابعون تكذيبا غير مباشر لإدعاء محمد الترك المرض لكي يكسب تعاطف من حوله.

ولا زال الغموض يدور في فلك هذه القصة، على أن يخرج أحد من عائلة محمد ويبرر الموضوع.