القبض على تشكيل عصابي تخصص في تزييف العملات وسرقة المركبات بالرياض
صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض بأن المتابعة الأمنية لجرائم التزييف والتزوير ، أسفرت -بفضلٍ من الله- عن القبض على (5) متهمين جميعهم في العقد الثالث من العمر؛ وذلك بعد توفر الأدلة على قيامهم بتزييف العملات وسرقة المركبات، متخذين من استراحة بشرق العاصمة الرياض وكرًا لممارسة جرائم تزييف العملات، كما ضٌبط بحوزتهم أجهزة حاسب آلي ومعدات إلكترونية وطابعات وماسحات ضوئية تستخدم في تزييف العملات، بالإضافة إلى معدات استنساخ مفاتيح المركبات ومركبتين سبق التعميم عن تعرضهما للسرقة، وقد تم إيقاف المتهمين وتحريز المضبوطات وإحالة القضية لفرع النيابة العامة بالمنطقة.
وشرطة منطقة الرياض، إذ تعلن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم وأن الأجهزة الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة لردع كل من تسول له المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره.
مغرد[ عدد التعليقات: 2186 ] نشر منذ 2 ساعتين
واقسم بالله ما اعجبنى الا الشاب الى خباز والله بطل الى نشرعنه احسن من السرقات والا كل الحرام عمل شريف
مغرد[ عدد التعليقات: 2186 ] نشر منذ 2 ساعتين
الا ن يسعودون المحلات يا شباب اشتغلوا والله لو تشتغل وتجمع الفلوسمن المال الحلال لتشوف الخير وتطمع انك تشتغل اكثر انتوا جربوا وشوفوا واتركوكم من النوم والدشره انصح الى عا طل بعدما الان يسعودون اغلب المحلات يعمل ترفع راس ابوك وامك ولا تجلس عا له على الناس او تسرق وتدهور حيا تك بالحرام