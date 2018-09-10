وزير خارجية جيبوتي يؤكد دور المملكة في حل أزمة بلاده

علي القحطاني(صدى):

أكد وزير خارجية جيبوتي محمود علي يوسف، على دور المملكة في حل مشكلات دول القرن الأفريقي، وتجاوزها لخلافاتها، والانتقال لمرحلة السلام والاستقرار، لافتًا إلى أن حكومة بلاده تثمن كثيرًا الوساطة التي تقوم بها المملكة حاليًا في إطار حلحلة الأزمة بين جيبوتي وإريتريا.

وأوضح ” يوسف ” أن المملكة تلعب دورًا محوريًا في إحلال السلام بين إثيوبيا وإريتريا، كما أنها تبذل جهودًا مستمرة لمساعدة دول القرن الإفريقي على تجاوز خلافاتهم يأتي في إطار الشراكة الأمنية بين دول الخليج ودول القرن الإفريقي حماية للمصالح المشتركة.

وأشار إلى أن الزيارات المكوكية التي قام بها وزير خارجية المملكة عادل الجبير بين أسمرا وأديس أبابا خلال الأسابيع الأخيرة أسهمت في تجسير الفجوة بين جيبوتي وإريتريا، مشددًا على ضرورة أن تكون مسؤولية حفظ أمن وسلامة الملاحة في خليج عدن ومضيق باب المندب تحت سيطرة دول المنطقة.