فولكس فاجن تتخلى عن المحركات V6 في باسات بالمواصفات الأمريكية

واشنطن(صدى):

باعت فولكس فاجن 3.873 سيارة باسات في الولايات المتحدة في أغسطس الماضي وهي نتيجة ضعيفة للغاية مقارنة بمبيعات سيارة مثل تويوتا كامري أو هوندا أكورد وكلاهما حقق مبيعات 30.141 ألف و26.725 ألف سيارة.

وتتمثل مشكلة باسات في الولايات المتحدة أنها قديمة الطابع حيث قدمت في 2011 كما أنها تعتمد على قاعدة بناء مختلفة عن MQB المستخدمة في أوروبا, وبذلك تفقد السيارة أرضية كبيرة في أمريكا كما أن سعر باسات يبدأ من 22.995 ألف دولار وهو سعر بعيد عن كامري التي تبدأ من 23.845 ألف دولار وأكورد التي تبدأ من 23.570 ألف دولار.

كما تشمل مشكلاتها نقص نظام الدفع الكهربائي واستمراراً لمشكلات السيارة فقد أخذت اتجاه سلبي في 2019 بالتخلي عن المحرك 3.6 لتر V6 بقوة 280 حصان. ويعتبر المحرك الأساسي حالياً محرك TSI سعة 2 لتر وناقل أوتوماتيك من 6 سرعات بدلاً من الناقل ثنائي القابض مع المحرك V6. وستأتي باسات 2019 في اصدارين فيما فقدت اصدارات S وSEL وGT.

وتصنع السيارة في تينيسي بجانب موديل أطلس, وتأتي السيارة باسات بعجلات 17 بوصة ألومنيوم وتشغيل للمحرك عن بعد وبفرش جلدي ورصد للبقع العمياء ومكابح طواريء أوتوماتيكية أما نسخة ولفسبورج الأساسية تأتي اختياريا بفتحة سقف وعجلات 18 بوصة. والاصدارات الاعلي SE R-Lin فتأتي بمصابيح أمامية وخلفية ليد ونظام ملاحة للنظام الترفيهي وحساسات ركن ومثبت سرعة قابل للتكيف وتحكم نشط في المسار سماعات .