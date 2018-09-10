جنسيات للبيع… النمسا الأغلى في العالم والأرخص بـ100 ألف دولار

متابعة ـ أميرة خالد(صدى):

تلجأ الكثير من الدول حول العالم إلى بيع جنسياتها أمام الحصول على أموال طائلة من المطالبين بالحصول على الجنسية؛ لإنعاش الاقتصادات المحلية لهذه البلاد.

وتختلف أسعار بيع الجنسية من بلد إلى آخر، من حيث قوة البلد واقتصاده وتسهيلاته الدولية، فيوجد جنسية مقابل دفع ملايين الدولارات بينما أخرى مقابل دفع آلاف فقط.

وكشف موقع ” بلومبيرغ ” عن أسعار الجنسيات في بعض الدول، لافتًا إلى أن الجنسية النمساوية تعد هي الأغلى والأكثر تكلفة في العالم، حيث تتطلب استثمار 23.7 مليون دولار، بينما جنسية جزيرة سان لوسيا هي الأرخص عالميًا بتكلفة 100 ألف دولار فقط.