قاض يكشف عن العقوبة التي تنتظر فتاة فيديو الإفطار مع المصري

نايف السالم(صدى):

أكد قاضي سابق أن الفتاة التي ظهرت في المقطع المصور مع الوافد يوجب عليها المسؤولية الجنائية من خلال مشاركتها، وموافقتها على التلفظ على مشاهدي المقطع، والمجتمع ووصفه لهم بأنّهم ” زبالة “.

وقال إن هذا بحد ذاته جريمة معلوماتية توجب العقوبة، مشيراً إلى أنّه يظهر من المقطع المتداول بأن تهمة الفتاة هي مداعبة أو مغازلة زميلها في العمل، وهي مخالفة للآداب العامة تستحق من خلالها عقوبة تعزيرية.

فيما كشف قانوني أن المقطع يحتوي على ثلاث مخالفات قانونية جوهرية هي مخالفة لوائح وزارة العمل، ومنها أن العامل يعمل في مهنة مقصورة على السعوديين، ومخالفة على المنشأة لعدم التزامها بالضوابط المكانية لعمل المرأة، وانتهاك نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، وذلك بنشر تلك المقاطع عبر وسائل التواصل.

يذكر أن فرق التفتيش بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية في محافظة جدة أوقفت وافداً من جنسية عربية ظهر بشكل مسيء في عدة مقاطع فيديو أثناء تصويره مع زميلة عمله في استقبال لنزلاء إحدى الأجنحة الفندقية بالمحافظة، وتم ضبط الوافد لارتكابه عدة مخالفات وعمله في مهنة مقصورة على السعوديين.