قاض يكشف عن العقوبة التي تنتظر فتاة فيديو الإفطار مع المصري
أكد قاضي سابق أن الفتاة التي ظهرت في المقطع المصور مع الوافد يوجب عليها المسؤولية الجنائية من خلال مشاركتها، وموافقتها على التلفظ على مشاهدي المقطع، والمجتمع ووصفه لهم بأنّهم ” زبالة “.
وقال إن هذا بحد ذاته جريمة معلوماتية توجب العقوبة، مشيراً إلى أنّه يظهر من المقطع المتداول بأن تهمة الفتاة هي مداعبة أو مغازلة زميلها في العمل، وهي مخالفة للآداب العامة تستحق من خلالها عقوبة تعزيرية.
فيما كشف قانوني أن المقطع يحتوي على ثلاث مخالفات قانونية جوهرية هي مخالفة لوائح وزارة العمل، ومنها أن العامل يعمل في مهنة مقصورة على السعوديين، ومخالفة على المنشأة لعدم التزامها بالضوابط المكانية لعمل المرأة، وانتهاك نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، وذلك بنشر تلك المقاطع عبر وسائل التواصل.
يذكر أن فرق التفتيش بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية في محافظة جدة أوقفت وافداً من جنسية عربية ظهر بشكل مسيء في عدة مقاطع فيديو أثناء تصويره مع زميلة عمله في استقبال لنزلاء إحدى الأجنحة الفندقية بالمحافظة، وتم ضبط الوافد لارتكابه عدة مخالفات وعمله في مهنة مقصورة على السعوديين.
اوعى الجمبرى يعضك[ عدد التعليقات: 8 ] نشر منذ 2 ساعتين
انا رايى تحكمو عليها متفطرش لمدة اسبوع😂😂😂
خالد القيضي[ عدد التعليقات: 269 ] نشر منذ 2 ساعتين
الى هدرجه التجعر صاب الفتاية
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 32892 ] نشر منذ 35 دقيقة
طيب متى تقبضون عليها
المعفنه هذي
تشوه سمعة بنات المملكة
ولازم تتربى من جديد
مدام أن أبوها ماعرف يربيها
في من يعيد تربيتها 😡
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 32892 ] نشر منذ 33 دقيقة
وعلى فكرة
وجود الموظف المصري في هذه المنشأه
وتحديه للأنظمة والقوانين
إن دل على شيء
فأنما يدل على ضعف الرقابة على المنشئات
والمراقبين
محد حولك.
,ااالسحاب،[ عدد التعليقات: 4364 ] نشر منذ 18 دقيقة
للاسف الشديد بعض التجار واصحاب المؤوسسات متزوج اجنبيه وجايب اخوانها واهلها وسلمهم الشغل وتعال شوف حال الموظف السعودي معهم كيف-
,ااالسحاب،[ عدد التعليقات: 4364 ] نشر منذ 15 دقيقة
والله يالقرني ماعاد فيه احد يربي احد لو اهله ماربوه
السجن والسجن مليان من هم اخس منه ويطلع اخس من اول-
لكن الهدايه من الله لو اهتدى بعدها –