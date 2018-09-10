بعد فشلها في المونديال.. ألمانيا تنتصر معنويا على البيرو

ماجد محمد(صدى):

تمكن منتخب ألمانيا من الفوز على منتخب البيرو بهدفين لهدف في مباراة دولية ودية أقيمت في سيسنهايم بجنوب غرب البلاد؛ حيث جاء ذلك بعد الفشل الذريع في كأس العالم في روسيا 2018.

ونجحت ألمانيا في تحقيق فوزها الثالث فقط في مبارياتها الـ11 الأخيرة التي تضمنت هزيمتين وفوز في النهائيات العالمية؛ بعدما تعادلت الخميس مع فرنسا بطلة العالم دون أهداف ضمن النسخة الأولى من دوري الأمم الأوروبية في أول مباراة له منذ خيبة التنازل عن اللقب العالمي والخروج من الدور الأول لمونديال 2018.

ومن الجدير بالذكر، أن المدير الفني لألمانيا لوف أجرى تعديلات على التشكيلة التي تعادلت مع فرنسا، بدءًا من حراسة المرمى حيث لعب مارك-أندريه تير شتيغن أساسيًا على حساب مانويل نوير، فيما لعب شولتس ونيكلاس سوله في الدفاع على حساب انتونيو روديغر وماتس هوميلس، وإلكاي غوندوغان في الوسط وجوليان براند على الجهة اليمنى على حساب ليون غوريتسكا وتوماس مولر تواليًا.