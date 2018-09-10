فيديو لفتاة تتعرى وترقص في مقر عملها يشعل مواقع التواصل
اشعل مقطع فيديو لموظفة – قيل أنها مواطنة – وهي تتعرى أمام الكاميرا في مقر عملها مواقع التواصل الاجتماعي.
وظهرت الفتاة برفقة أخرى وقالت أنها موظفة، ثم بدأت في فعل حركات راقصة وإيحاءات خادشة للحياء العام، لتكشف عن أجزاء من جسمها في نهاية المقطع.
وطالب النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي الجهات المعنية بالتحقيق في المقطع وكشف ملابساته، ووضع حداً لمثل هذه الأفعال الدخيلة على المجتمع.
هلالي عسل[ عدد التعليقات: 385 ] نشر منذ 1 ساعة
وش هالمصايب , يارب لاتسخط علينا ,,,
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 32884 ] نشر منذ 58 دقيقة
جاني المقطع مع صلاة الفجر
حسبي الله ونعم الوكيل
أبشروا باالخير
أبشروا باالخير.
اللهو البريء[ عدد التعليقات: 289 ] نشر منذ 58 دقيقة
والله مصيبة ..اش في العالم ذول …
هدرة زايدة..
يالربع الفقعة الزايدة وكمال الصحة يجب ان تقابل بالشكر والحمد لله واهبها..ويامن تغتر وتبطر انتبه فأن الفجور والاعمال المنافية للأخلاق جديرة بتغير الحال .والله سبحانه يغير من حال الى حال في لحظة ..
الله لايبتيلينا ويتوب على المسيء مناةويرده الى جادة الصواب..
كثيرين يذهبوا لأهمالهم او يروحوا منها ..وهم في الطريق ابتلوا بحوادث فامسوا تحت التراب وبعضهم مقعد ليس لديه وظيفة بعد ان كان موظف وبعضهم اصبح موته افضل من حياته…نسأل الله السلامة..فخذوا العبرة من ذولا..
اللهو البريء[ عدد التعليقات: 289 ] نشر منذ 57 دقيقة
والله مصيبة ..اش في العالم ذول …
هدرة زايدة..
يالربع الفقعة الزايدة وكمال الصحة يجب ان تقابل بالشكر والحمد لله واهبها..ويامن تغتر وتبطر انتبه فأن الفجور والاعمال المنافية للأخلاق جديرة بتغير الحال .والله سبحانه يغير من حال الى حال في لحظة ..
الله لايبتيلينا ويتوب على المسيء مناةويرده الى جادة الصواب..
كثيرين يذهبوا لأعمالهم او يروحوا منها ..وهم في الطريق ابتلوا بحوادث فامسوا تحت التراب وبعضهم مقعد ليس لديه وظيفة بعد ان كان موظف وبعضهم اصبح موته افضل من حياته…نسأل الله السلامة..فخذوا العبرة من ذولا..
منصور[ عدد التعليقات: 301 ] نشر منذ 55 دقيقة
المشكله ويقولون مهر هذي الاشكال والله حرام فيها علبةعصير فاضيه مسكين واقسم بالله مسكين الي راح يتزوجها والمصيبه لو كانت متزوجه وانا شفت مواقف مخزيه …
الخلاصه اقسم ماراح اتزوج الا وحده ما اشتغلت ابدا ولاتفكر تشتغل وراح قبل ما اخطب اكشف برقم هويتها في التامينات ..وهذا الي شفناه والخافي اعظم
اذا غامرت في شرف مروم ….فلاترضى بما دون النجوم
كان زمان[ عدد التعليقات: 3084 ] نشر منذ 50 دقيقة
وما خفي كان أعظم …
ولا ننسى مقطع ممرضات اللي بأحد المستشفيات الأباحي … شيء مؤسف ..!!
اوعى الجمبرى يعضك[ عدد التعليقات: 8 ] نشر منذ 46 دقيقة
دى بنت تانيه غير بتاعة بهاء اللى كانت بتفطر معاه ولا نفس البنت؟؟؟😂😂😂
خالد القيضي[ عدد التعليقات: 269 ] نشر منذ 18 دقيقة
مرض جديد يصيب الفتايات فيى السعوديه مرض التجعر
استغفرالله[ عدد التعليقات: 407 ] نشر منذ 5 دقائق
وَقالوا اِستَبانَت يا اِبنَ عُروَةَ إِبنَتُك فَقُلتُ لَهُم ما ذاكَ في حَقِّهِ نَقصُ
إِذا كانَ رَبُّ البَيتِ بِالدُفِّ مولِــعــاً فَشيمَةُ أَهلِ البَيتِ كُلِهِمِ الرَقصُ
اذكان مسموح لهن بالدخول بالجولات الكمرات والطلوع والخروج متى ماشائت ومتروك لهن الحبل على الغارب بقصد الانفتاح وأعطاء الطالبه او الموظفة حريتها الكامله فماهو الرادع الذي يمنع ضعيفات الدين بفعل مثل هذه التصرفات وربما يجنن على العفيفات المتحشمات بغير علمهن بالنسبه لها فهي تستاهل لانها هي التى نزعت الحياء رضت لنفسها الهوان لكن ماهو ذنت الفتيات الاتي قد يلتقط لهن صور بدون علمهن