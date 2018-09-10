فيديو لفتاة تتعرى وترقص في مقر عملها يشعل مواقع التواصل

نايف السالم(صدى):

اشعل مقطع فيديو لموظفة – قيل أنها مواطنة – وهي تتعرى أمام الكاميرا في مقر عملها مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهرت الفتاة برفقة أخرى وقالت أنها موظفة، ثم بدأت في فعل حركات راقصة وإيحاءات خادشة للحياء العام، لتكشف عن أجزاء من جسمها في نهاية المقطع.

وطالب النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي الجهات المعنية بالتحقيق في المقطع وكشف ملابساته، ووضع حداً لمثل هذه الأفعال الدخيلة على المجتمع.