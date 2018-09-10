بيتزي ينفي تدخله في قرارات اتحاد الكرة الإدارية

ماجد محمد(صدى):

أكد المدير الفني للمنتخب الوطني خوان أنطونيو بيتزي، أنه لا يتدخل في القرارات الإدارية لاتحاد كرة القدم؛ عقب مطالبات الأندية بإيقاف الدوري خلال منافسات كأس آسيا.

وأوضح ” بيتزي ” قائلًا: ” لا أتدخل في القرارات الإدارية، ونحن لدينا في المنتخب جدول زمني سنعمل على تطبيقه وصولا إلى كأس آسيا 2019 ” نافيًا وجود أي تدخلات في عمله على خلفية عدم استدعائه للاعبين محمد السهلاوي وعبدالله المعيوف.

وقال ” بيتزي ” أنه يتخذ قراراته الفنية دون أي تأثير من خارج منظومة الجهاز الفني للمنتخب، لافتًا إلى أن الفرصة لا تزال متاحة في المستقبل لأي لاعب لتمثيل الأخضر في الفترة المقبلة.

وعلى جانب آخر، أدى لاعبو الأخضر مساء أمس الأحد تدريباتهم على ملعب الأمير فيصل بن فهد، طبّق من خلالها اللاعبون عددًا من التمارين التكتيكية، تحت إشراف المدير الفني خوان أنطونيو بيتزي، أعقبها مران على الكرات الثابتة، لتختتم الحصة التدريبية بمناورة على نصف مساحة الملعب؛ فيما سيلتقي الأخضر منتخب بوليفيا وديًا اليوم الاثنين.