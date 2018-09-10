ليلة واحدة بلا نوم تعرضك لخطر ” السكري “

طوكيو(صدى):

توصلت نتائج إحدى الدراسات الحديثة، أعدها باحثون بجامعة ” توهو ” باليابان، إلى أن قضاء ليلة واحدة بلا نوم يزيد من خطر تطوّر مرض السكري، مما يشير لأهمية النوم للوقاية من هذا المرض، فضلًا عن أهميته للصحة بشكل عام، سواء لأداء الذاكرة، وتنقية الجسم من السموم، أو للوقاية من أمراض التمثيل الغذائي مثل السكري والسمنة.

ولم تتوصل الدراسة إلى سبب علمي واضح يفسر مقاومة الجسم للأنسولين، وهل يرجع إلى: نوعية الطعام، أو نقص النشاط البدني، أو نقص النوم؟، ولكنها أكدت أن قضاء ليلة كاملة بلا نوم، يزيد من خطر الإصابة بالسكري، وتحديدًا من عدم حساسية الجسم للأنسولين، أو ما يُعرف بمقاومة الجسم للأنسولين.

فحين تضعف حساسية الجسم للأنسولين، يقوم البنكرياس بإفراز المزيد منه، لكن تظل نسبة السكر مرتفعة بالجسم، فيما بينت الدراسة، أنه لتقليل خطر السكري عن الجسم، يجب الحصول على 6 ساعات من النوم كل ليلة على الأقل.