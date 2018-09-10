بالفيديو.. آلام الظهر.. أسبابه وعلاجه
كشفت الدكتورة هيفاء الدغيشم طبيبة علاج طبيعي ، خلال حلولها ضيفة ببرنامج ” صباح السعودية ” عن أهم أسباب آلام الظهر وعلاجاتها .
وقالت هيفاء ، إن أسباب آلام الظهر وأكثر شئ أسفل الظهر تحديدا الفقرات القطنية ، متعدده ولكن السبب الرئيسي نمط الحياة .
وتابعت ، العلاج الطبيعي يعمل على التخفيف من الآلام وعلاجها ونعطي المريض نظام وقائي وليس علاجي ، مُشيره إلى أن النساء الحوامل أكثر المعرضات لآلام الظهر .
وأضافت ، إن آلام الظهر إذا استمرت لثلاث أيام يجب أن يقصد المريض عيادات العلاج الطبيعي لمعرفة سبب الألم وإذا كان يعاني من أمراض نعطيه علاجات وقائية .
وأكدت هيفاء ، ان وضعية الجلوس الخطأ تؤذي العمود الفقري فالأستمرار على جهه واحدة يصيب العمود الفقري بانعواجات .
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