بالفيديو.. آلام الظهر.. أسبابه وعلاجه

أماني الغامدي(صدى):

كشفت الدكتورة هيفاء الدغيشم طبيبة علاج طبيعي ، خلال حلولها ضيفة ببرنامج ” صباح السعودية ” عن أهم أسباب آلام الظهر وعلاجاتها .

وقالت هيفاء ، إن أسباب آلام الظهر وأكثر شئ أسفل الظهر تحديدا الفقرات القطنية ، متعدده ولكن السبب الرئيسي نمط الحياة .

وتابعت ، العلاج الطبيعي يعمل على التخفيف من الآلام وعلاجها ونعطي المريض نظام وقائي وليس علاجي ، مُشيره إلى أن النساء الحوامل أكثر المعرضات لآلام الظهر .

وأضافت ، إن آلام الظهر إذا استمرت لثلاث أيام يجب أن يقصد المريض عيادات العلاج الطبيعي لمعرفة سبب الألم وإذا كان يعاني من أمراض نعطيه علاجات وقائية .

وأكدت هيفاء ، ان وضعية الجلوس الخطأ تؤذي العمود الفقري فالأستمرار على جهه واحدة يصيب العمود الفقري بانعواجات .