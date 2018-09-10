وظائف ” عُمد ” شاغرة في الطائف

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شرطة محافظة الطائف عن توفر وظائف ” عُمد ” شاغرة على المراتب من 5 و33 ، وترغب في إشغالها في العقيق ،وبن سويلم،و الشهداء القديمة.

واشترطت أن يكون المتقدم للوظيفة سعودي الأصل والسن 30 عاما، فأكثر، وأن يكون من سكان الحي لمدة لاتقل عن خمس سنوات، وأن يكون سالماً من العاهات وحسن السيرة وغير متقاعد.

كما اشترطت أن يحمل المتقدم مؤهل جامعي أو الثانوية العامة وخبرة إدارية لاتقل عن أربع سنوات وتتوفر فيه شروط الوظيفة العامة.

وبالنسبة للمرتبة (5) المخصصة لحي العقيق المؤهلات هي جامعة أو الثانوية العامة و4 سنوات خدمة إدارية مسجلة بالنظام.

وبينت أنه على الراغبين في التوظيف التقدم للجنة الفرعية لتعيين العمد الواقعة في مقر إدارة شرطة محافظة الطائف مصطحباً الشهادات العلمية والعملية وبطاقة الأحوال في مدة أقصاها 30 يوما اعتبارا من الثلاثاء 15 / 1 / 1440 هـ.