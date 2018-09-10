” عمرة والزواج الثاني ” فيلم سعودي يقتحم السينما العالمية

أماني الغامدي(صدى):

سلطت مجلة ” About Her ” الأميركية، الضوء على الفيلم السعودي الجديد ” عمرة والزواج الثاني ” ، والذي سيعرض في 13 سبتمبر الجاري بدور العرض في مدينة ليستر.

الفيلم من إخراج محمود صباغ ، ويُجسد دراما اجتماعية بشكل كوميدي ،عن ربة منزل تكتشف أن زوجها يُخطط للزواج من شابة تصغرها في السن، وأثناء محاولاتها لفهم هذا الواقع الجديد، بدأت حياتها تتفكك خلال سعيها لإيجاد حلول وسطية.

يذكر أن المملكة تهتم بصناعة السينما، خاصة بعد إعادة فتح دور العرض في مارس الماضي، وتخطط مجموعة الحُكير السعودية، وسينبوليس سينما، ومجموعة الطاير في دبي لبناء 300 دار سينما في 15 مدينة في جميع أنحاء المملكة.