عقب حل ” البشير ” للحكومة.. معلومات عن معتز موسى رئيس وزراء السودان الجديد

الخرطوم(صدى):

حل الرئيس السوداني، عمر حسن البشير، مساء أمس الأحد، حكومة الوفاق الوطني، معينًا رئيسا جديدا للوزراء، بهدف معالجة الأوضاع الاقتصادية التي واجهتها البلاد خلال الفترة الماضية.

وعُين معتز موسى رئيسا للوزراء خلفًا للفريق أول ركن بكري حسن صالح.

وكان معتز موسى، وزيرا للموارد المائية والري والكهرباء في الحكومة المقالة منذ العام 2013، تقلد عدة مناصب مهمة داخل السودان وخارجه، حيث عمل دبلوماسياً برئاسة وزارة الخارجية من العام 1992 وحتى 1994، وقنصلا بسفارة السودان في جمهورية ألمانيا الاتحادية في الفترة من 1994 – 1998.

وعمل رئيس الوزراء الجديد، مديرا للمركز القومي للإنتاج الإعلامي، وهو مركز يتبع للحكومة السودانية، وأيضا مديرا للإدارة العامة للإعلام والمعلومات، ثم الإدارة العامة للتمويل، وكذلك عمل في الإدارة العامة للمشروعات بوحدة تنفيذ السدود.