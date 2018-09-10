مطالب بإلغاء ” حصة الموسيقى ” في دولة عربية

خالد الظفيري(صدى):

طالب كويتيون، إلغاء حصة الموسيقى، بالمدارس، مناشدين وزارة التربية الكويتية بإلغاء مادة الموسيقى، وتعويضها بحصة لتلاوة القرآن، من أجل غرس الدين في نفوس التلاميذ، بدلا من الموسيقى التي يعتبرها كثيرون مخالفة للشرع.

ومن جانبه تقدم عدد من النواب بمقترح بإلغاء حصة الموسيقى من المواد الدراسية، الأمر الذي لقي بعض ردود الأفعال من أولياء الأمور والطلبة.

بينما استنكر بعض أولياء الأمور،تلك المطالب مؤكدين أنها حصة ترفيهية للطلاب ولازمة لكسر الروتين الدراسي والمواد الدراسية، وأن الطلاب يلامسون الوطنية من خلال تعلم النشيد الوطني أثناء الحصص الموسيقية.