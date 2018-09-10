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مطالب بإلغاء ” حصة الموسيقى ” في دولة عربية

مطالب بإلغاء ” حصة الموسيقى ” في دولة عربية
خالد الظفيري(صدى):

طالب كويتيون، إلغاء حصة الموسيقى، بالمدارس، مناشدين وزارة التربية الكويتية بإلغاء مادة الموسيقى، وتعويضها بحصة لتلاوة القرآن، من أجل غرس الدين في نفوس التلاميذ، بدلا من الموسيقى التي يعتبرها كثيرون مخالفة للشرع.

ومن جانبه تقدم عدد من النواب بمقترح بإلغاء حصة الموسيقى من المواد الدراسية، الأمر الذي لقي بعض ردود الأفعال من أولياء الأمور والطلبة.

بينما استنكر بعض أولياء الأمور،تلك المطالب مؤكدين أنها حصة ترفيهية للطلاب ولازمة لكسر الروتين الدراسي والمواد الدراسية، وأن الطلاب يلامسون الوطنية من خلال تعلم النشيد الوطني أثناء الحصص الموسيقية.


5 تعليقات

[ عدد التعليقات: 2632 ] نشر منذ 2 ساعتين

يلامس الوطنية علشان الموسيقة هههههه

القران وسيط لك يوم القيامة ويشرح صدرك بالدنيا والاخرة شفتو الفرق يابتوع الموسسيقة

[ عدد التعليقات: 3926 ] نشر منذ 22 دقيقة

مالك عذر النشيد الوطني ردودوه كل يوم الصباح على الطابور ويكفيهم ويلامس الوطنية اما لو استبدلوه بحصه غير القران لك حق تزعل اما كتاب الله ماوراه كلام

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