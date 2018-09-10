بالفيديو.. دقائق فضح فيها سعد الفقيه سعي أعداء الوطن سلمان العودة وسفر الحوالي والعواجي للتخريب

علي القحطاني (صدى):

فضح المرتزق سعد الفقيه، خائني الوطن الذين يعملون لصالح تنظيم الحمدين في الداخل السعودي، كاشفًا مخططاتهم للتحريض ونشر الفساد والفوضى في البلاد، والخطط التي كانت تُحاك ضد المملكة.

وأوضح الفقيه أنه قاد بصحبة داعية الفتنة محمد المسعري ، التحريض من خارج المملكة، وخونة الدين الإرهابي سلمان العودة والإرهابي سفر الحوالي يقودان التحريض بالداخل من خلال مايسمى بـ ” الصحوة الاسلامية ” والهدف هو نشر الفوضى وإسقاط الحكم، على أمل التخريب وإثارة الفتن.

وتحدث الفقيه عن لقاءات بصحبة أعداء الوطن مشيرا إلى أنها كانت بالسر غير مرتبة، والتي انتهت بعمل ممنهج، لمشروع الفوضى والتحريض ضد الممكلة.

وقال : ” إن أتباع العودة وسفر الحوالي كانوا يساعدوهم في نشر البيانات التحريضية والنشرات، حيث أدركوا أن وجودهم خادم لهم، وحرض الحركيون والإخوان والصحويون الشارع السعودي ضد قيادته وقراراته ” .

وفي الفيديو التالي يتحدث الفقيه عن علاقة سفر الحوالي وسلمان العودة وغيرهم به و يوضح هل لهم علاقة بتفجيرات الخبر؟ ومن الذين كانوا يوزعون النشرات والبيانات التي تصدر ضد سياسة الدولة؟!