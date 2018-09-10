بالفيديو.. دقائق فضح فيها سعد الفقيه سعي أعداء الوطن سلمان العودة وسفر الحوالي والعواجي للتخريب
فضح المرتزق سعد الفقيه، خائني الوطن الذين يعملون لصالح تنظيم الحمدين في الداخل السعودي، كاشفًا مخططاتهم للتحريض ونشر الفساد والفوضى في البلاد، والخطط التي كانت تُحاك ضد المملكة.
وأوضح الفقيه أنه قاد بصحبة داعية الفتنة محمد المسعري ، التحريض من خارج المملكة، وخونة الدين الإرهابي سلمان العودة والإرهابي سفر الحوالي يقودان التحريض بالداخل من خلال مايسمى بـ ” الصحوة الاسلامية ” والهدف هو نشر الفوضى وإسقاط الحكم، على أمل التخريب وإثارة الفتن.
وتحدث الفقيه عن لقاءات بصحبة أعداء الوطن مشيرا إلى أنها كانت بالسر غير مرتبة، والتي انتهت بعمل ممنهج، لمشروع الفوضى والتحريض ضد الممكلة.
وقال : ” إن أتباع العودة وسفر الحوالي كانوا يساعدوهم في نشر البيانات التحريضية والنشرات، حيث أدركوا أن وجودهم خادم لهم، وحرض الحركيون والإخوان والصحويون الشارع السعودي ضد قيادته وقراراته ” .
وفي الفيديو التالي يتحدث الفقيه عن علاقة سفر الحوالي وسلمان العودة وغيرهم به و يوضح هل لهم علاقة بتفجيرات الخبر؟ ومن الذين كانوا يوزعون النشرات والبيانات التي تصدر ضد سياسة الدولة؟!
المرتزق سعد السفيه يفضح #خونة_الوطن الذين يعملون لصالح #صهاينة_قطر في الداخل السعودي وهذا هو مشروعهم:
المرتزق سعد السفية والمرتزق محمد المسعري يقودون التحريض من الخارج وخونة الدين الإرهابي #سلمان_العودة والإرهابي #سفر_الحوالي يقودون التحريض بالداخل والهدف نشر الفوضى وإسقاط الحكم pic.twitter.com/kQ0RTLNxeK
— الردع السعودي 🇸🇦 (@Alrad3sa) September 8, 2018
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 2061 ] نشر منذ 2 ساعتين
أخزاة الله وانطقة
ابو عمار[ عدد التعليقات: 19532 ] نشر منذ 2 ساعتين
هذا السفيه جاء من العراق في عام 1980م وتم توظيفه ولكن يبدو ان انكار الجميل يمشي في دمه لكن لا هو و لا امثاله في الداخل وفي الخارج لهم من يهتم بنباحهم كالكلاب السعرانه
ص ص ص[ عدد التعليقات: 1758 ] نشر منذ 1 ساعة
بالله. عليكم. تصدقون. هذا الدجال. والنصاب. هذا رأس الفتن والدجل والتحريض. همه التخريب وزرع الفتنة بين القياده والعلماء والفقهاء. والشعب. وبالأخير ينقلب. على الدولة. مثله خارج عن الطاعه. وله سنين يبث الاكاذيب. وينشر الخزعبلات. أخزاه الله. دعوه. فإنه. يسمم افكاركم. وعقولكم. بالكذب. والدجل. بالامس. يمدح واليوم يذم. هذا عدو مبين. لم يسلم منه صغير ولا كبير مواطن ولا أمير. الخ
ssssssssssssssssssssssssss[ عدد التعليقات: 37 ] نشر منذ 1 ساعة
شاهت الوجوة
مطر الاسود[ عدد التعليقات: 2724 ] نشر منذ 49 دقيقة
التم المتعوس على خايب الرجى , ولن يأتي من وراء هؤلاء الامعات الى الدمار والخراب , من اين لكم محطة تلفزيونية وغيرها من الوسائل الا من قبل الدول التي تخدمون مصالحها وانتم اذناب لها , لستم الا خونة ومتأمرين والموت قليل بحقكم .