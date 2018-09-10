5 أيام مهلة لتسديد رجل أعمال 20 مليون ريال
أمهلت محكمة التنفيذ بجدة، رجل أعمال مدة 5 أيام لتسديد مبلغ 20 مليون ريال، قيمة فندق كان قد اشتراه من إحدى الشركات وماطل في سداد قيمته.
وتعود البداية إلى إعلان بيع للفندق ، وتقدم رجل الأعمال لشراءه، إلا أنه بعد إتمام البيعة تخلّف عن سداد المبلغ.
وأصدر قاضي التنفيذ أمره بتسديد رجل الأعمال مبلغ 20 مليون ريال خلال 5 أيام قبل تطبيق الإجراءات والعقوبات المنصوص عليها في النظام.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 32878 ] نشر منذ 2 ساعتين
أنتبوا لايهج من الديرة
كما جرت العادة😐