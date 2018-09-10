بالفيديو.. صديقة سعاد حسني تكشف عن أكبر أسرارها وتؤكد: ” ماتت منتحرة “
كشفت نادية يسري، الصديقة المقربة لسندريلا الشاشة الراحلة سعاد حسني عن أكبر أسرارها، حول علاقتها بالفنان المصري الراحل عبدالحيلم حافظ.
وأقرت نادية يسري بوجود قصة حب وإعجاب واهتمام بين سعاد حسني وعبدالحليم حافظ، موضحة أن قصة الحب بينهما لم تصل إلى الزواج.
وتحدثت يسري عن اللحظات الأخيرة في حياة الفنانة سعاد حسني، مشيرة إلى أن قصة معرفتهما ببعض بدأت في عام 1968م.
واوضحت أن السندريلا كانت تعيش في محافظة الإسكندرية بمصر مع زوجها، وكان زوجها صديقًا مقربًا لعبدالحليم حافظ، منوهة بأنها أول مرة رأت فيها الفنانة الراحلة كانت رفقة العندليب في المدينة الساحلية.
وأكدت أن السندريلا رفضت أموالا من أثرياء عرب لعلاجها ولم يأت لها أحد بأموال للإنفاق على علاجها، مشيرة إلى أن ما حدث من أسرة سعاد حسني خلال تسليمهم متعلقاتها يُعد ” خبلان ” لأنهم في الوقت الذي حصلوا على متعلقاتها اتهموها برفضها تسليمها لهم.
وقالت: ” نادية لطفي وسميرة أحمد ورجاء الجداوي أمسكوا بي فور عودتي لمصر لأنهم كانوا يتهموني بمقتل السندريلا الراحلة، ولكن الحقيقة عكس ذلك لكونها ماتت منتحرة ” .
وأشارت إلى أنها توجهت لزيارة السندريلا في شقتها في لندن يوم الحادث، وشاهدتها تقف في البلكونة، لافتة إلى أنها عندما صعدت ودخلت الشقة لم تجدها لتتفاجأ بعد ذلك بسقوطها من شرفة شقتها، لافتة إلى أنها استعانت بمقص المطبخ لقطع أسلاك بلكونة الشقة، وقفزت من الدور السادس.
وأضافت: ” قولا قاطعًا السندريلا لقيت مصرعها منتحرة وكل ما أثير عن قتلها غير حقيقي، لم تكن هناك نية لكتابة مذكرات السندريلا ” .
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 32878 ] نشر منذ 2 ساعتين
بصراحة آخر ثلاثين ساعة في حياةالراحلة سعاد حسني
كانت غامضة
والمبنى الي قيل أنها أنتحرت منه
سبق وأنتحر منه واحد بنفس الطريقة
نادية كانت تعاني من مشاكل في الظهر والأسنان
والوزن الزائد
وتصلب عرق في وجهها
وتشافت من هذي كلها عدى خدها
الي تشافى شوي بس
وكانت سعيدة جدآ
ويوم طلعت من المستشفى
طلبت سيارة أجرة وركبت معه وماطلعت ولا كلمة فقط سألت السائق أن كان عنده كاسيت أغاني
وظلت تستمع طوال الطريق الين ماوصلت لصديقتها ناديةيسري
ودخلت عندها وسلمت عليها
وطلبت منها نادية تصارحها بما يدور في خاطرها
قالت سعاد طيب إذا رجعتي علمتك
وخرجت نادية عند سيارتها
ورجعت فجأة للشقة
ونادت سعاد ومحد يرد
تلفتت يمين شمال لقت باب الشرفة مفتوح فتحه ضيقة
وجت ودخلت وطلت مع الشرفة
لقت سعاد أسفل المبنى منتحرة
أنا لاأصدق هذي الرواية
لأن سعاد حسني كانت سعيدة جدآ
وماسوت هاالعمليات الا علشان ترجع لجمهورها
وكانت دائمآ مبتسمه حتى في بدايات مرضها
الي كان أشد عليها
ولو بتنتحر كان أنتحرت مع بداية الألم الي صابها
لكن تتشافى وتنتحر
دوري غيرها يانادية
أنا أوجهه أصابع الأتهام لك
لأنك آخر من شافها وقعد معها
كما أن روايتك ماتنبلع🤔
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 32878 ] نشر منذ 2 ساعتين
عفوأ قصدي سعاد كانت تعاني…
عبداللّه[ عدد التعليقات: 368 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يعين
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 32878 ] نشر منذ 2 ساعتين
ماتت يوم الخميس!