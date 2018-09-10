بالفيديو.. مدرسة تشترط إحضار ” مكيف ” لقبول أحد الطلاب

نايف السالم(صدى):

وثق مواطن مقطع فيديو ،أعرب من خلاله عن صدمته أثناء تسجيل ابنه في إحدى المدارس، بطلب إحضار ” مكيف ” جديد كشرط لقبول ابنه.

واستنكر المواطن الطلب الغريب، ورغم ذلك تجاوب بإحضار ” مكيف مستعمل ” لكنه تفاجأ مجددًا برفض المسؤولين له وإصرارهم على إحضار آخر جديد.

وأوضح المواطن أنه اضطر لنقل نجله من مكة المكرمة للمجمع التعليمي بجدة ،بسبب انتقال محل عمله، مشيرًا إلى أن نجله حتى الآن لم يلتحق بفصله الدراسي.

httpv://www.youtube.com/watch?time_continue=22&v=SzfmS1WXGMY