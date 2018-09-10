  • الإثنين 10

    سبتمبر

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. بالفيديو.. مدرسة تشترط إحضار ” مكيف ” لقبول أحد الطلاب

بالفيديو.. مدرسة تشترط إحضار ” مكيف ” لقبول أحد الطلاب

بالفيديو.. مدرسة تشترط إحضار ” مكيف ” لقبول أحد الطلاب
نايف السالم(صدى):

وثق مواطن مقطع فيديو ،أعرب من خلاله عن صدمته أثناء تسجيل ابنه في إحدى المدارس، بطلب إحضار ” مكيف ” جديد كشرط لقبول ابنه.

واستنكر المواطن الطلب الغريب، ورغم ذلك تجاوب بإحضار ” مكيف مستعمل ” لكنه تفاجأ مجددًا برفض المسؤولين له وإصرارهم على إحضار آخر جديد.

وأوضح المواطن أنه اضطر لنقل نجله من مكة المكرمة للمجمع التعليمي بجدة ،بسبب انتقال محل عمله، مشيرًا إلى أن نجله حتى الآن لم يلتحق بفصله الدراسي.

httpv://www.youtube.com/watch?time_continue=22&v=SzfmS1WXGMY


الوسوم:

تعليق واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *