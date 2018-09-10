5 مناطق على موعد مع الأمطار

الرياض(صدى):

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الأثنين، عدة تنبيهات حول حالة الطقس بكل من المدينة المنورة ،ومكة المكرمة ،والرياض ،وعسير ،وحائل، والباحة.

وتشهد منطقة المدينة المنورة تكونا للسحب الرعدية الممطرة، تُصحب بنشاط للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، تستمر حتى المساء.

بينما تشهد حائل ، وعسير، والباحة، حالة من السحب الرعدية الممطرة، تُصحب بنشاط للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار.

وفي مكة المكرمة، أصدرت الهيئة تنبيهين، وأوضحت في التنبيه الأول أن المنطقة تشهد تكوُّن سحب رعدية ممطرة، تُصحب برياح عكسية مثيرة للأتربة والغبار. وتشمل الحالة الطائف ومرتفعات المنطقة والعاصمة المقدسة.

وقالت الهيئة في التنبيه الثاني إن مكة تشهد نشاطًا للرياح، يؤدي لإثارة الأتربة والغبار، ويحد من الرؤية الأفقية.

وتشهد الرياض، رؤية غير جيدة بسبب العوالق الترابية والأتربة المثارة.