بعد نفي ” عبد الصمد القرشي ” علاقتها بالهدية.. حليمة بولند تحذف الفيديو المثير للجدل

أماني الغامدي(صدى):

عقب سويعات من نفي شركة عبدالصمد القرشي للعطور، علاقتها بهدية الإعلامية الكويتية حليمة بولند التي بلغ ثمنها 3 ملايين ريال ،حذفت بولند المقطع الذي أظهر تلقيها الهدية التي أثارت الجدل في الساعات القليلة الماضية.

واختفى مقطع السناب شات الذي ظهر خلاله لحظة فتح صندوق كبير يحتوي 20 علبة عطر فاخر، أمام بولند، بالإضافة إلى زجاجات عطور مخصوصة باسمها وأسماء أفراد عائلتها، والذي تلقته من أحد المعجبين بالرياض على حد قولها.

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