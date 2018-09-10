الإسكان: للمتقدم فرصة الحصول على قرض للبناء وإن كان مالك الأرض أحد التابعين

عادل الحربي (صدى):

أكدت وزارة الإسكان على أن للمتقدم فرصة الحصول على منتج قرض للبناء الذاتي، في حال كان أحد التابعين هو من يمتلك الأرض.

جاء ذلك خلال الإجابة على تغريدة أحد المواطنين عبر ” تويتر ” ، تستفسر حول أنه في حال كان المتقدم أو أحد أفراد أسرته المعتبرين يملك أرضًا يمكنه التقديم على البناء الذاتي.

يذكر أن الوزارة قد أدرجت منتج البناء الذاتي لمن يمتلكون أراضي ‏‫لتوفير خيارات سكنية متنوعة للمستفيدين المستحقين لتملك المسكن المناسب، شرط وجود أرض ورخصة بناء سارية المفعول، والقدرة الشرائية للمواطن المستحق، وعدم الحصول على دعم سكني سابقًا من وزارة الإسكان.