بالفيديو.. ” المري ” يوضح حكم الخروج مع الزوجة قبل إشهار النكاح

نايف السالم(صدى):

شدد المشرف العام على فرع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بالمنطقة الشرقية، الشيخ علي بن صالح المري، على ضرورة الحذر وعدم التساهل في خروج الرجل مع زوجته قبل إعلان النكاح وإشهاره.

وقال المري خلال برنامج ” يستفتونك ” : ” إن الخروج مع الزوجة وهو لم يعلن النكاح فيه خطورة، المسألة ليست في كونها زوجة له، ربما يحصل شيء غير معلن ” .

واستشهد المري بقضية امرأة اختلى بها زوجها، وجامعها بعد العقد بها، ثم توفي في حادث سير قبل إعلان النكاح، وحملت الزوجة بعد وفاته، ودخلت في نزاع مع أهل الزوج الذين ساورتهم الشكوك حول الحمل الذي حصل قبل دخول ابنهم بها وإعلان الزواج.

وأضاف : ” لا يجوز الحديث الهاتفي مع المخطوبة قبل العقد عليها إلا في حدود ضيقة، وفي أشياء يسيرة ” .