تحويلات مرورية في إشارة دوار القصبة لاستكمال أعمال مشروع الأمير سلطان
أوضحت إدارة مرور منطقة عسير، أنه سيتم تحويل حركة السير في إشارة دوار القصبة سابقًا حسب الكروكي المرفق، بدءًا من غد الثلاثاء ولمدة شهر، لاستكمال الأعمال في مشروع الأمير سلطان.
وسيتم تحويل القادم من خميس مشيط باتجاه الشمال، وكذلك تحويل القادم من وسط المدينة باتجاه الجنوب مع عمل دورانات حرة على طريق الأمير سلطان تمكن مستخدم الطريق من الرجوع لوجهته.
ودعت إدارة المرور مستخدمي الطريق إلى الالتزام بالمسارات المحددة.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 32845 ] نشر منذ 1 ساعة
أشوفهم تو سووه قبل اشوي ع الساعة12🤗
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 32845 ] نشر منذ 59 دقيقة
أبروح الحق على المطاعم الي مقابل محلات الزينة
قبل تقفل🤗
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 11065 ] نشر منذ 46 دقيقة
يخوي ســــــعد خِذ لي مَعَك صحـن مندي تراني للحـين ماتعشـيت .😢.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 32845 ] نشر منذ 26 دقيقة
قسم باالله صحين
ذااااابحني الجووووع
شفني كبست قطع لحم مع المكرونه
في قدر الضغط
والله ماأعرف أطبخ
بس خلها على الله😰
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 11065 ] نشر منذ 20 دقيقة
محششين طبخوا مندي تعشوا نواشف ليه؟ ضيعوا حفرة المندي .😅.