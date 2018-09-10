تحويلات مرورية في إشارة دوار القصبة لاستكمال أعمال مشروع الأمير سلطان

أبها(صدى):

أوضحت إدارة مرور منطقة عسير، أنه سيتم تحويل حركة السير في إشارة دوار القصبة سابقًا حسب الكروكي المرفق، بدءًا من غد الثلاثاء ولمدة شهر، لاستكمال الأعمال في مشروع الأمير سلطان.

وسيتم تحويل القادم من خميس مشيط باتجاه الشمال، وكذلك تحويل القادم من وسط المدينة باتجاه الجنوب مع عمل دورانات حرة على طريق الأمير سلطان تمكن مستخدم الطريق من الرجوع لوجهته.

ودعت إدارة المرور مستخدمي الطريق إلى الالتزام بالمسارات المحددة.