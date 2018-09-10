نائب أمير عسير ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيد الشريفي

أبها(صدى):

نقل صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز نائب امير منطقة عسير مساء اليوم ، تعازي ومواساة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

آل سعود ، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ، وزير الدفاع – حفظهما الله -، وتعازي صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير ، لذوي الشهيد العريف صالح بن غانم آل دابش الشريفي من منسوبي حرس الحدود، الذي استشهد دفاعاً عن الوطن بالحد الجنوبي بقطاع ظهران الجنوب بمنطقة عسير .

وعبّر سموه خلال تقديمه واجب العزاء بمنزل الشهيد بمحافظة الحرجة عن فخر واعتزاز الجميع بالشهيد ،داعياً الله عز وجل أن يتقبله بواسع رحمته ومغفرته، مؤكداً أن ما تقوم به مختلف القطاعات العسكرية من واجب ديني ووطني وبطولي كبير هو مصدر فخر واعتزاز لجميع أبناء الوطن.

‏‎من جانبهم، عبر ذوو الشهيد الشريفي ، عن شكرهم للقيادة الرشيدة – أيدها الله – ، ولسمو أمير المنطقة وسمو نائبه على مواساتهم ، مؤكدين أن ذلك نابع من حرص واهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين بأبنائها في كل مكان، معربين عن فخرهم باستشهاد أبنهم في ميدان العز والكرامة للدفاع عن هذا الوطن الغالي.

وكان في استقبال نائب أمير منطقة عسير قائد حرس الحدود بمنطقة عسير اللواء الركن سلطان بن سعود العنزي ومحافظ الحرجة سعد بن فايز آل حيزا، ومديرو الإدارات الحكومية والأمنية ومشايخ القبائل .