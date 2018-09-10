بالفيديو.. ” عبدالحميد العمري ” يعلق على أداء وزارة الإسكان في الفترة الحالية

علي القحطاني (صدى):

علق الكاتب الاقتصادي عبدالحميد العمري، اليوم الأحد، على أداء وزارة الإسكان في الفترة الحالية، قائلًا أنه معقد؛ لأنه تحدٍّ تنموي.

وقال العمري في حواره ببرنامج “ معالي المواطن ” ، لا يمكن أن يتم إلا بوجود أرقام، موضحًا أن الأرقام نوعان الأول بيانات الإسكان كل منتصف شهر والآخر تصريحات نادرة عن الإنجاز.

وأضاف أن نسبة الإنجاز وصلت إلى 60% بحسب ما ذكر سيف السويلم متحدث الإسكان، متحديًا الوزارة أن تثبت كون هذه الأرقام حقيقية؛ لأن أعلى نسبة يمكن الوصول لها لا تتعدى 42%، كما أن مشروع رسوم الأراضي متعطل تمامًا.