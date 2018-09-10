بالفيديو.. ” عبدالحميد العمري ” يعلق على أداء وزارة الإسكان في الفترة الحالية
علق الكاتب الاقتصادي عبدالحميد العمري، اليوم الأحد، على أداء وزارة الإسكان في الفترة الحالية، قائلًا أنه معقد؛ لأنه تحدٍّ تنموي.
وقال العمري في حواره ببرنامج “ معالي المواطن ” ، لا يمكن أن يتم إلا بوجود أرقام، موضحًا أن الأرقام نوعان الأول بيانات الإسكان كل منتصف شهر والآخر تصريحات نادرة عن الإنجاز.
وأضاف أن نسبة الإنجاز وصلت إلى 60% بحسب ما ذكر سيف السويلم متحدث الإسكان، متحديًا الوزارة أن تثبت كون هذه الأرقام حقيقية؛ لأن أعلى نسبة يمكن الوصول لها لا تتعدى 42%، كما أن مشروع رسوم الأراضي متعطل تمامًا.
كيف يقيم الكاتب عبدالحميد العمري أداء وزارة الإسكان في الفترة الحالية.. ؟#معالي_المواطن pic.twitter.com/pIEzsvUki7
— معالي المواطن (@Ma3alialMowaten) September 9, 2018
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 53723 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يعين ,,
alfahd42[ عدد التعليقات: 18535 ] نشر منذ 16 دقيقة
الله يسهل لكل مواطن البيت