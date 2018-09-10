اعتداء وحشي على فتاة من قبل 8 أشخاص وتصويرها

برلين(صدى):

اعتدى ثمانية شبان على الأقل على فتاة عمرها 13 عاما في غابة بمدينة فلبرت الألمانية، وقاموا بتصوير لحظات الاعتداء عليها بكاميرات هواتفهم المحمولة، ولم يتمكنوا من نشرها على الإنترنت.

تعود الأحداث عندما تعقب الشبان الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و16 وينحدرون من بلغاريا، الفتاة بعدما غادرت مسبح المدينة، الذي كانت تتواجد فيه برفقة صديقة لها، في حوالي الساعة السادسة مساء وكانت تتجه إلى منزلها، وقاموا بسحب الفتاة إلى الغابة واعتدوا عليها، بحسب موقع مجلة ” فوكس ” الألمانية.

وتدخلت إمرأة كانت تمشي في الغابة، لإنقاذ الفتاة الصغيرة من قبضة الشبان، بعدما أدركت أنها هي الفتاة التي تبحث عنها عائلتها، ثم أخبرت الشرطة.

وعلق متحدث باسم الادعاء العام على الواقعة قائلا أن حادثة الاعتداء على الطفلة الصغيرة وقع في 21 من أبريل الماضي، ولم يتم الإفصاح عن الخبر في وقت مبكر من أجل حماية الضحية، التي تعرضت لصدمة نفسية كبيرة جراء ما حدث لها.

وتمكنت السلطات الأمنية من إلقاء القبض على ستة شبان من أصل ثمانية، بالإضافة إلى هواتفهم المحمولة التي تتضمن فيديوهات وصورا لحادثة الاعتداء.