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بالصور.. الأهلي يستأنف تدريباته استعدادًا للقاء أحد بالجولة الثانية في الدوري

بالصور.. الأهلي يستأنف تدريباته استعدادًا للقاء أحد بالجولة الثانية في الدوري
نواف السالم(صدى):

استأنف الفريق الأول للكرة بالنادي ” الأهلي ” ، اليوم الأحد، تدريباته بعد فترة راحة 24 ساعة قضاها اللاعبون عقب خسارتهم في المباراة الودية مع نادي ” الوحدة ” بهدفين، وذلك استعداداً لمواجهه نظيره ” أحد “، الجمعة المقبل في الجولة الثانية من بطولة دوري كأس الأمير ” محمد بن سلمان ” للمحترفين.

واجتمع المدرب الأرجنتيني ” بابلو جودي ” ، مع اللاعبين قبل بدء التدريبات تناول أبرز الحالات والأداء العام للفريق في ودية الوحدة، والمطلوب تنفيذه من تكتيك ومهام في مباراة احد المقبلة.

وعمد ” بابلو ” ، على تنفيذ جمل تكتيكية من خلال مناورة فنية على منتصف الملعب، طبق عبرها اللاعبون الاستحواذ على الكرة تحت الضغط وسرعة نقل الكرة من لمسة واحدة.


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