استمرار القبول في برنامج الدبلوم التطبيقي للموظفين بتقنية الخرج

الخرج(صدى):

أعلنت الكلية التقنية بالخرج اليوم عن استمرار القبول في برنامج الدبلوم التطبيقي المسائي للموظفين للفصل الأول من العام التدريبي 1439 – 1440 في تخصصات الإدارة المكتبية ، والدعم الفني ، والقوى الكهربائية ، وتقنية الشبكات ، والالكترونيات الصناعية والتحكم ، وذلك عبر مراجعة الكلية في مقرها بحي المصيف شرق مدينة السيح.

وأوضح مدير مركز خدمة المجتمع والتدريب المستمر بالكلية المهندس أحمد بن عبدالرحمن المساعد أن برنامج التدريب التطبيقي المسائي للموظفين يعد أحد البرامج

التي ينفذها مركز خدمة المجتمع ، التي تتيحها المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للالتحاق بها للحصول على درجة الدبلوم ” الشهادة الجامعية المتوسطة ” في عدد من التخصصات المتاحة.

وأبان المساعد أن البرنامج يهدف إلى إتاحة الفرصة للحصول على الدبلوم للذين لم يتمكنوا من الالتحاق بالبرنامج الاساسي بالكلية ، من الموظفين وكذلك ممن يرغب من غير السعوديين مواصلة تدريبهم بالفترة المسائية ، وإتاحة الفرصة للعاملين في القطاعين العام والخاص لتأهيلهم وتطوير مهاراتهم وهم على رأس العمل.