بعد ضبطه من قبل ” العمل ” .. شرطة جدة تطيح بصاحب مقطع ” الفطار يا جماعة “

نايف السالم(صدى):

تمكنت شرطة جدة مساء اليوم الأحد، من القبض على الوافد المصري بعد ظهوره ” بشكل مسيء ” في مقطع فيديو وهو يتناول الإفطار مع سيدة في موقع استقبال لنزلاء إحدى الأجنحة الفندقية بمحافظة جدة.

وأُعد محضر بالواقعة، لتستكمل النيابة العامة التحقيق معه حيث اكتشفت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أن الوافد يعمل في وظيفة مقصورة على السعوديين فقط.

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