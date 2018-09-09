بالفيديو.. مواطن يكشف تطورات مشكلة إيقاف الخدمات.. وهذا موقف مكاتب تأجير العقارات !

حمود العنزي (صدى):

كشف مواطن ومتضرر من إيقاف الخدمات تطورات مشكلة إيقاف بعض الخدمات عن المواطنين، مؤكدا إن العوائق والأضرار مازالت مستمرة.

أكد ‏عبدالله كريري أحد متضرري ‎إيقاف الخدمات خلال برنامج ” ياهلا ” المذاع على روتانا خليجية أن البطاقة الشخصية لايمكن تجديدها قبل مراجعة وكالة أو محكمة التنفيذ، مبينا إنه في حال كان المتقدم صدر بحقه أمر بضبطه سوف ينفذ عليه في الأحوال المدنية نفسها.

وأضاف ‏” كريري ” أن مكاتب تأجير العقارات أصبحت تتجنب أي موظف في القطاع الخاص،مؤكدا أنها لا توافق على التأجير لأي شخص صدر بحقه قرار بوقف الخدمات، حتى وإن دفع مقدم.

عبدالله كريري – متضرر من #ايقاف_الخدمات

الضرر مازال مستمرا.. حاليا حتى البطاقة الشخصية لا تستطيع أن تجددها قبل مراجعة وكالة أو محكمة التنفيذ، وإذا عليك أمر قبض سوف ينفذ عليك في الأحوال المدنية نفسها!#ايقاف_الخدمات_في_ياهلا#برنامج_ياهلا pic.twitter.com/yVMuFNHlI0 — برنامج ياهلا (@YaHalaShow) September 9, 2018