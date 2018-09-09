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    سبتمبر

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  3. بالفيديو.. مواطن يكشف تطورات مشكلة إيقاف الخدمات.. وهذا موقف مكاتب تأجير العقارات !

بالفيديو.. مواطن يكشف تطورات مشكلة إيقاف الخدمات.. وهذا موقف مكاتب تأجير العقارات !

بالفيديو.. مواطن يكشف تطورات مشكلة إيقاف الخدمات.. وهذا موقف مكاتب تأجير العقارات !
حمود العنزي (صدى):

كشف مواطن ومتضرر من إيقاف الخدمات تطورات مشكلة إيقاف بعض الخدمات عن المواطنين، مؤكدا إن العوائق والأضرار مازالت مستمرة.

أكد ‏عبدالله كريري أحد متضرري ‎إيقاف الخدمات خلال برنامج ” ياهلا ” المذاع على روتانا خليجية أن البطاقة الشخصية لايمكن تجديدها قبل مراجعة وكالة أو محكمة التنفيذ، مبينا إنه في حال كان المتقدم صدر بحقه أمر بضبطه سوف ينفذ عليه في الأحوال المدنية نفسها.

وأضاف ‏” كريري ” أن مكاتب تأجير العقارات أصبحت تتجنب أي موظف في القطاع الخاص،مؤكدا أنها لا توافق على التأجير لأي شخص صدر بحقه قرار بوقف الخدمات، حتى وإن دفع مقدم.


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