الدكتور عسيري يكلف ثلاثة سيدات مديرات للمراكز الصحية بالعاصمة المقدسة

سعيد العجل(صدى):

أصدر مساعد المدير العام للصحة العامة بمنطقة مكة المكرمة الدكتور سري بن إبراهيم عسيري اليوم الأحد ثلاث قرارات تضمنت .

تكليف كل من الدكتورة هتون عبدالله أكرم مديرا لمركز صحي الرعاية الصحية الأولية بالإسكان وذلك اعتبارا من اليوم الأحد ولمدة عام بالإضافة إلى عملها .

تكليف الدكتورة شهد محمد رماني مديرا لمركز صحي الرعاية الصحية الأولية بالهنداوية وذلك اعتبارا من تاريخه ولمدة عام بالإضافة إلي عملها..

تكليف الدكتورة نهلة طلعت حداد مديرا لمركز صحي الرعاية الصحية الأولية بالضيافة وذلك اعتبارا من تاريخه ولمدة عام بالإضافة الي عملها ..

وصحيفة صدى تتمنى للمديرات كل التوفيق في أداء المهام الصحية المكلفين بها.