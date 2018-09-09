بالفيديو.. خال الرضيع قتيل أشعة الصبغة يكشف تفاصيل الواقعة

علي القحطاني(صدى):

كشف ” فيصل المالكي ” خال الرضيع المتوفي ” عبدالله ” ، اليوم الأحد، عن تفاصيل قصة وفاة بن أخته نتيجة حقنة ” صبغة ” خاطئة.

وأضاف ” المالكي ” ، خلال مداخلة تليفونية له في برنامج ” يا هلا ” المذاع عبر فضائية ” روتانا خليجة ” ، أن القصة بدأت بعد ولادة الطفل، حيث كان لديه مشاكل في الرضاعة، بعد إمتناعه عنها تمامًا، وأجرى الطفل على إثرها تحاليل وفحوصات مختلفة منها ” تحليل جرثومة المعدة” والذي أظهر وجود سائل أخضر بمعدة الطفل قاموا بسحبه باستمرار، ثم عاد الطفل للرضاعة بشكل طبيعي لمدة يومين.

وأكمل ” خال الطفل ” ، أنه بعد مرور اليومين تقيأ الطفل مادة صفراء جاء على إثرها أمر الطبيب بإجراء عملية استكشافية، تبين من خلالها وجود ثقب لدي الطفل فى الأمعاء الغليظة قام الطبيب بإقفال الثقب كما قام بمفاغرة للأمعاء الغليظة بحيث يكون الإخراج عن طريق كيس خارجي كما أخبر الطبيب والدي الطفل.

واستطرد ” المالكي ” ، كان الطفل بحالة جيدة جدًا حتى جاء وقت المشاورة الطبية، فطلب الطبيب حجز موعد لعمل أشعة بالصبغة للتأكد من حالة الطفل، ومن ثم تم حقن الطفل من الجزء الخاطئ وهو الجزء العلوي من المفاغرة مما أدي إلى انتقال الصبغة للجزء العلوي والرئتين للطفل .

وأشار ” المالكي ” ، إلى أنه ترتب على ذلك تغير في حالة الطفل والوظائف الحيوية، وشحوب فى اللون، وظهور علامات نقص الأكسجين من زرقة في الشفاة، لافتًا إلى أنه بعد ذلك تم تقرير تنويم الطفل وإعطائه أكسجين ومغذي وجاء ذلك بعد مرور ساعة ونصف من ظهور أعراض نقص الأكسجين لدى الطفل.

وبيّن ” خال الطفل ” أنه تم إجراء عملية شفط سؤال للطفل بعد مرور 5 ساعات تقريبًا من سوء حالته، ثم طلب الطبيب من والدي الطفلين نقله إلى مستشفى الأطفال بحجة عدم وجود رعاية مركزة خاصة بالأطفال في المستشفي، وبعد نقل الطفل أفاد الطبيب المستقبل للحالة أن الطفل متوقفة لديه جميع الوظائف الحيوية ولا يوجد سوى نبضات القلب فقط.

ومن جانبه أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة ” عبدالهادي الربيعي ” ، في وقت سابق، أن الطفل ولد بعيب خلقي منذ ولادته قبل شهرين في الأمعاء وبدون مخرج شرجي استوجب إخضاعه لعملية جراحية في حينه ، وكان على موعد لعملية استكمالية أخرى قبل عدة أيام ، وتدهورت حالته الصحية وأدخل العناية المركزة حتى وافته المنية.

وأكد ” الربيعي ” ، أن لجنة التحقيق تعمل على مراجعة كافة الإجراءات الطبية في هذا الشأن وتحديد أسباب الوفاة، وسيتم إعلان ذلك لاحقًا فور استكمال التحقيق .