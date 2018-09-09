مجموعة حيث الإنسان أولًا تودع ضيوف الرحمن

سعيد العجل(صدى):

أقامت مجموعة حيث الإنسان أولًا التطوعية حملة وداعًا ضيوف الرحمن في موسمها الثاني عصر يوم الأربعاء في صالة الحجاج في كلٍ من مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة بالتعاون مع الهيئة العامة للطيران المدني.

حيث تم توديع أكثر من ٢،٠٠٠ حاج و تقديم المسابح والورود والضيافة لهم وبعد ذلك تم توثيق هذه اللحظات بالتقاط الصور التذكارية الفورية وإهدائها للحجاج كما صاحب فعاليات الحملة إقامة عرض إنشادي خاص من فن المجس الحجازي.

وتعد مجموعة حيث الإنسان أولًا أحد المجموعات التطوعية التي تقام نشاطاتها في خمسة مدن في كلٍ من جدة، مكة، المدينة، الرياض والشرقية، وتتنوع الحملات بين توزيع الإفطار في رمضان وترميم بيوت الأسر المتعفف وتوديع الحجاج المغادرين والعديد من الحملات الأخرى.