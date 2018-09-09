الإسكان تخصص وحدات سكنية لـ ” الضمانيين ” ومستفيدي ” التنموي “

نايف السالم(صدى):

خصصت وزارة الإسكان عدد من الوحدات السكنية للمستفيدين المدرجين على قوائم الوزارة في كل مشروع من مشروعاتها بحسب الاحتياج في كل منطقة، كما عزز برنامج الإسكان أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030 هذا من أهمية توفير الوحدات للمستفيدين وتذليل كل العقبات عبر شراكة فاعلة بين 16 جهة حكومية.

وذكرت مصادر أنه ضمن جهود وزارة الإسكان في خدمة هذه الفئة، تعمل على تخصيص عدد من الوحدات السكنية في مشروعاتها سواء الوحدات السكنية الجاهزة، أو مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص التي تم الإعلان عنها عبر برنامج ” سكني ” لمستفيدي الإسكان التنموي والمستفيدين المسجلين في قوائم الضمان الاجتماعي، ويصل عدد الوحدات السكنية في تلك المشروعات حتى الآن نحو 80 ألف وحدة سكنية.

وتستمر الوزارة في عقد المزيد من الشراكات عن طريق القطاع الخاص والقطاع غير الربحي لتنفيذ وتسليم الوحدات السكنية للمستفيدين، إذ يهدف برنامج ” الإسكان التنموي ” من خلال هذا النموذج لدمج كل فئات المجتمع في مشروعاتها المتنوعة بدلًا من جمعها ضمن نطاق سكني محدد.