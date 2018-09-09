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بالفيديو.. تونس تتصدر المجموعة بعد الفوز على سوازيلاندي

بالفيديو.. تونس تتصدر المجموعة بعد الفوز على سوازيلاندي
ماجد محمد(صدى):

تقدم المنتخب التونسي لكرة القدم، اليوم الأحد، بخطوة جديدة ومهمة على طريق التأهل لنهائيات كأس الأمم الأفريقية 2019 بالكاميرون، بعد فوزه على مضيفه ” السوازيلاندي ” 2-0، في الجولة الثانية من مباريات المجموعة العاشرة بالتصفيات.

ورفع المنتخب التونسي، رصيده إلى ست نقاط من انتصارين متتاليين لينفرد بصدارة المجموعة بفارق ثلاث نقاط أمام المنتخب المصري، وتجمد رصيد منتخب ” سوازيلاند ” عند نقطة واحدة في المركز الثالث بالمجموعة بفارق الأهداف فقط أمام النيجر.

وحسم ” المنتخب التونسي ” المباراة في شوطها الأول وذلك بهدفين سجلهما اللاعبين ” طه ياسين الخنيسي ” و ” نعيم سليتي ” في الدقيقتين 17 و37.

وبالرغم من انتفاضة منتخب ” سوازيلاند ” في الشوط الثاني، إلا أن ” نسور قرطاج ” حافظ على الانتصار الثمين وانتزعوا ثلاث نقاط غالية.

ومن جانبه أهدر ” وهبي الخزري ” ضربة جزاء للفريق التونسي في الدقيقة الثامنة من الوقت بدل الضائع للمباراة.


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